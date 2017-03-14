 Aker’e son görev – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Aker’e son görev

    Aker’e son görev
    Trabzon'un spor önderlerinden Hüseyin Avni Aker'in vefat eden kızı Türkan Aker Köseoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Köseoğlu için Karşıkaya Cami'inde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Yönetici törene katıldı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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