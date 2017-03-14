6 yıllık rekoru kırdı
Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, son 6 sezonda en çok puan topladığı dönemi yaşıyor.
2016-17 sezonuna tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve devreyi 18 puan ile 13'üncü sırada tamamlayan Fırtına, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla birlikte 8 maçlık puan serisi elde etti. 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 20 puan toplayan bordo mavililer, kaybetmeden üst üste 39 puan topladığı 2010-11 sezonunun ardından son 6 yılda peş peşe en çok puan kazandığı dönemi elde etti. En son 82 puan topladığı 2010-11'de 15 maçlık puan serisi yakalayan ve söz konusu dönemde 39 puan elde eden Trabzonspor, lig tarihinde üst üste en çok puanı ise (43) 1983-84 sezonunda topladı.
AKHİSAR'DA SİFTAH YAPTI
Fırtına, Akhisar'ı deplasmanda ilk kez yendi. Trabzonspor daha önce oynanan 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Genelde de 3. zaferini elde etti.
AVRUPA İÇİN AVANTAJI KAPTI
Fırtına ayrıca Akhisar deplasmanında aldığı galibiyetle maç fazlasıyla Antalyaspor'a kaptırdığı 5.'lik koltuğunu geri aldı. Böylece Avrupa için avantaj elde etti.
AKHİSAR'DA SİFTAH YAPTI
Fırtına, Akhisar'ı deplasmanda ilk kez yendi. Trabzonspor daha önce oynanan 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Genelde de 3. zaferini elde etti.
AVRUPA İÇİN AVANTAJI KAPTI
Fırtına ayrıca Akhisar deplasmanında aldığı galibiyetle maç fazlasıyla Antalyaspor'a kaptırdığı 5.'lik koltuğunu geri aldı. Böylece Avrupa için avantaj elde etti.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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