 6 yıllık rekoru kırdı – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    6 yıllık rekoru kırdı

    6 yıllık rekoru kırdı

    Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen , son 6 sezonda en çok puan topladığı dönemi yaşıyor.

    2016-17 sezonuna tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve devreyi 18 puan ile 13'üncü sırada tamamlayan Fırtına, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla birlikte 8 maçlık puan serisi elde etti. 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 20 puan toplayan bordo mavililer, kaybetmeden üst üste 39 puan topladığı 2010-11 sezonunun ardından son 6 yılda peş peşe en çok puan kazandığı dönemi elde etti. En son 82 puan topladığı 2010-11'de 15 maçlık puan serisi yakalayan ve söz konusu dönemde 39 puan elde eden , lig tarihinde üst üste en çok puanı ise (43) 1983-84 sezonunda topladı.

    AKHİSAR'DA SİFTAH YAPTI
    Fırtına, Akhisar'ı deplasmanda ilk kez yendi. Trabzonspor daha önce oynanan 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Genelde de 3. zaferini elde etti.

    AVRUPA İÇİN AVANTAJI KAPTI
    Fırtına ayrıca Akhisar deplasmanında aldığı galibiyetle maç fazlasıyla Antalyaspor'a kaptırdığı 5.'lik koltuğunu geri aldı. Böylece Avrupa için avantaj elde etti.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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