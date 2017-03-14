 42 bin 461 diyorum! – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    42 bin 461 diyorum!

    42 bin 461 diyorum!

    , G.Saray derbisi öncesi taraftara seslendi: "Taraftarımız çok sabırlı, bu takımı coşkulu hale onlar getiriyor G.Saray ile oynayacağız. 41 bin 461 diyorum, bu sayıyı buluruz"

    Teknik Direktörü Ersun Yanal 3-1 kazandıkları Akhisar maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yanal, artık G.Saray derbisini düşündüklerini belirterek, "Kombine satışlarında iyi yoldayız, 15 bini geçti. G.Saray derbisi için de 5 bin biletin satıldığı söylendi. Çok güzel bir stadımız var, güzel bir maç olacak. Bizi uzun zamandır yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı davranıyorlar. Bu takımı coşkulu bir takım haline getirmek onlarla birlikte olur. Derbide de 41 bin 461 diyorum, bu sayıyı bulmalıyız" dedi.

    TAKIM KİMLİK KAZANDI
    Yanal, Akhisar galibiyeti için de şu yorumu yaptı: "Daha sonra takıma katılan 4 oyuncunun etkisi küçümsenemez. Rodallega da katıldı ve 5. oyuncumuz ile birlikte istediğimiz takım kimliğini ortaya koymaya başladık. N'Doye'nin top tutma özelliğiyle daha iyi oynamaya başladık. Daha henüz istediğimiz düzeyde olgun oynamıyoruz ama her zaman için iyi mücadele ediyoruz. Kimlik kazandık."

    USTA'DAN REKOR ÇAĞRISI
    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, G.Saray derbisi için taraftara çağrıda bulundu. Usta, Twitter hesabından, "Haftaya tarihi rekor kırmaya var mısınız. Hedef 41461" paylaşımında bulundu. Bordo-mavililer, 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında G.Saray'la karşılaşacak.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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