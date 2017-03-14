41 bin 461 diyorum!
Ersun Yanal, G.Saray derbisi öncesi taraftara seslendi: "Taraftarımız çok sabırlı, bu takımı coşkulu hale onlar getiriyor G.Saray ile oynayacağız. 41 bin 461 diyorum, bu sayıyı buluruz"
TAKIM KİMLİK KAZANDI
Yanal, Akhisar galibiyeti için de şu yorumu yaptı: "Daha sonra takıma katılan 4 oyuncunun etkisi küçümsenemez. Rodallega da katıldı ve 5. oyuncumuz ile birlikte istediğimiz takım kimliğini ortaya koymaya başladık. N'Doye'nin top tutma özelliğiyle daha iyi oynamaya başladık. Daha henüz istediğimiz düzeyde olgun oynamıyoruz ama her zaman için iyi mücadele ediyoruz. Kimlik kazandık."
USTA'DAN REKOR ÇAĞRISI
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, G.Saray derbisi için taraftara çağrıda bulundu. Usta, Twitter hesabından, "Haftaya tarihi rekor kırmaya var mısınız. Hedef 41461" paylaşımında bulundu. Bordo-mavililer, 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında G.Saray'la karşılaşacak.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 09:55
- Muharrem Usta'dan ikinci yarı analizi
Toplam 1
Yorum
İKİZ NİYE BEKLEMİYORSUN. SENARYOLU FUTBOLDA BJK NİN İKİZİ GİBİSİNİZ. TURNUSOL KAĞIDI GİBİ.HANGİ ANADOLU ŞEHRİNDE BELEŞ İKİ TANE STAT VAR
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 18
Yorum
12nümero Rivaldonun 22-23 yaşlarındaki hallerini anımsıyorum, ne golleri vardı.Duran top,hareketli,vole,röveşata,asist hepsinin kralı vardı.
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 18
Yorum
12nümero Talisca hamle oyuncusudur.1 sene daha Güneşle çalışırsa iyi olur.Takıma alışır,kendisini geliştirir.Ama BJKnin bir 10 numara alması lazım.
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