Yazıcı ‘aralara’ sızacak
Genç prensine, hocasından ‘pozisyonların daha çok içinde ol’ talimatı geldi.
Fırtına'da bu sezon 12 maçta 4 gol, 7 asist üreten Yusuf Yazıcı bugün de hücumda kritik görev üstlenecek. Ersun Yanal, genç öğrencisine 'pozisyonların içerisinde daha çok ol' talimatı verdi. Son Karabükspor maçında Okay Yokuşlu'nun galibiyeti getiren kafa golünün kornerden ortasını yapan Yazıcı, Akhisar defansındaki boşluklara sızarak gol arayacak. Rodallega'yı da paslarıyla besleyecek olan Yazıcı, 3 puan adına elinden geleni yapma sözü verdi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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