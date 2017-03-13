 Yazıcı ‘aralara’ sızacak – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Yazıcı ‘aralara’ sızacak

    Yazıcı ‘aralara’ sızacak

    Genç prensine, hocasından ‘pozisyonların daha çok içinde ol’ talimatı geldi.

    Fırtına'da bu sezon 12 maçta 4 gol, 7 asist üreten Yusuf Yazıcı bugün de hücumda kritik görev üstlenecek. , genç öğrencisine 'pozisyonların içerisinde daha çok ol' talimatı verdi. Son Karabükspor maçında Okay Yokuşlu'nun galibiyeti getiren kafa golünün kornerden ortasını yapan Yazıcı, Akhisar defansındaki boşluklara sızarak gol arayacak. Rodallega'yı da paslarıyla besleyecek olan Yazıcı, 3 puan adına elinden geleni yapma sözü verdi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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