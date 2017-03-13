Yanal rekor peşinde
Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor'u yenmesi halinde teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde en iyi dönemini yaşayacak.
Karadeniz ekibi, Ege'de galip gelirse son 8 haftada 20 puana ulaşacak. Fırtına, Ersun Yanal döneminde şimdiye dek en iyi performansı, 2014-2015 sezonunda 16 ila 23. haftalar arasındaki 8 maçta 18 puan toplayarak elde etti.
3-2 ÜSTÜN
Ersun Yanal ile Tolunay Kafkas, ligde 7. kez karşı karşıya gelecekler. İki teknik adam arasında oynanan 6 maçta 3 galibiyet Ersun Yanal, 2 galibiyet de Kafkas alırken, 1 maçta ise iki teknik adam birbirbirine üstünlük kuramadı.
KAFKAS KAYIP
Eski Trabzonsporlu Tolunay Kafkas; çalıştırdığı Kayserispor, Karabükspor, Gaziantepspor ve son olarak Akhisar'ın başında Trabzonspor'a karşı 13 maça çıktı. 8 maçı kaybeden Kafkas, 2 kez de berebare kaldı. Sadece 3 galibiyet alabildi.
3-2 ÜSTÜN
Ersun Yanal ile Tolunay Kafkas, ligde 7. kez karşı karşıya gelecekler. İki teknik adam arasında oynanan 6 maçta 3 galibiyet Ersun Yanal, 2 galibiyet de Kafkas alırken, 1 maçta ise iki teknik adam birbirbirine üstünlük kuramadı.
KAFKAS KAYIP
Eski Trabzonsporlu Tolunay Kafkas; çalıştırdığı Kayserispor, Karabükspor, Gaziantepspor ve son olarak Akhisar'ın başında Trabzonspor'a karşı 13 maça çıktı. 8 maçı kaybeden Kafkas, 2 kez de berebare kaldı. Sadece 3 galibiyet alabildi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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