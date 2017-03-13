 Yanal rekor peşinde – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Yanal rekor peşinde

    Yanal rekor peşinde

    'un Akhisar Belediyespor'u yenmesi halinde teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde en iyi dönemini yaşayacak.

    Karadeniz ekibi, Ege'de galip gelirse son 8 haftada 20 puana ulaşacak. Fırtına, Ersun Yanal döneminde şimdiye dek en iyi performansı, 2014-2015 sezonunda 16 ila 23. haftalar arasındaki 8 maçta 18 puan toplayarak elde etti.

    3-2 ÜSTÜN
    Ersun Yanal ile Tolunay Kafkas, ligde 7. kez karşı karşıya gelecekler. İki teknik adam arasında oynanan 6 maçta 3 galibiyet Ersun Yanal, 2 galibiyet de Kafkas alırken, 1 maçta ise iki teknik adam birbirbirine üstünlük kuramadı.

    KAFKAS KAYIP
    Eski Trabzonsporlu Tolunay Kafkas; çalıştırdığı Kayserispor, Karabükspor, Gaziantepspor ve son olarak Akhisar'ın başında 'a karşı 13 maça çıktı. 8 maçı kaybeden Kafkas, 2 kez de berebare kaldı. Sadece 3 galibiyet alabildi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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