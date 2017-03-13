 Usta tribünde olacak – Fotomaç – 13 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Usta tribünde olacak

    Usta tribünde olacak
    Sezonun ikinci yarısındaki tüm maçlarda takımın yanında olmaya çalışan başkan Muharrem Usta, Akhisar deplasmanında da takımı yalnız bırakmayacak. Usta, yöneticilere de çağrı yaparak, acil işi olmayanların maça mutlaka gelmelerini istedi. Usta'nın bugün takımın kaldığı otele giderek, teknik heyet ve futbolculara hem moral vermesi hem de başarı dileğinde bulunması bekleniyor.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Usta tribünde olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.