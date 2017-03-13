Usta tribünde olacak
Sezonun ikinci yarısındaki tüm maçlarda takımın yanında olmaya çalışan başkan Muharrem Usta, Akhisar deplasmanında da takımı yalnız bırakmayacak. Usta, yöneticilere de çağrı yaparak, acil işi olmayanların maça mutlaka gelmelerini istedi. Usta'nın bugün takımın kaldığı otele giderek, teknik heyet ve futbolculara hem moral vermesi hem de başarı dileğinde bulunması bekleniyor.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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