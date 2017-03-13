Usta tribünde olacak

Sezonun ikinci yarısındaki tüm maçlarda takımın yanında olmaya çalışan başkan Muharrem Usta, Akhisar deplasmanında da takımı yalnız bırakmayacak. Usta, yöneticilere de çağrı yaparak, acil işi olmayanların maça mutlaka gelmelerini istedi. Usta'nın bugün takımın kaldığı otele giderek, teknik heyet ve futbolculara hem moral vermesi hem de başarı dileğinde bulunması bekleniyor.