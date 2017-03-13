Taraftara Castillo parası
MLS ekibi Dallas, Trabzonspor'un Fabian Castillo için ödediği bonservisin yüzde 1'ini taraftara dağıttı.
Fırtına'nın 4 milyon dolar ödeyerek gerçekleştirdiği bu transferden, lig yönetmeliği gereği 2.8 milyonluk kısmını kasasına koyan Dallas, bu miktarın yüzde 1'i olan 28 bin doları, sezonluk kombine bileti olan 4600 taraftarı arasında bölüştürdü. Adam başı 6 dolar Dallas taraftarlarına gönderildi. Taraftardan parayla ne yaptığını kulübe geri bildirmesi de istendi. 'Casthillo' adlı hashtag'da 6 dolarlık harcamanın makbuzları paylaşıldı. Dallas'ın, en iyi yıldızlarının satışına üzülen taraftarını teselli etmek istediği belirtildi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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