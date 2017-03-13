Taraftara Castillo parası

MLS ekibi Dallas, Trabzonspor'un Fabian Castillo için ödediği bonservisin yüzde 1'ini taraftara dağıttı.

Fırtına'nın 4 milyon dolar ödeyerek gerçekleştirdiği bu transferden, lig yönetmeliği gereği 2.8 milyonluk kısmını kasasına koyan Dallas, bu miktarın yüzde 1'i olan 28 bin doları, sezonluk kombine bileti olan 4600 taraftarı arasında bölüştürdü. Adam başı 6 dolar Dallas taraftarlarına gönderildi. Taraftardan parayla ne yaptığını kulübe geri bildirmesi de istendi. 'Casthillo' adlı hashtag'da 6 dolarlık harcamanın makbuzları paylaşıldı. Dallas'ın, en iyi yıldızlarının satışına üzülen taraftarını teselli etmek istediği belirtildi.