Muharrem Usta'dan taraftara "rekor" çağrısı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçı için taraftara çağrıda bulundu.
Usta, Galatasaray maçı için Twitter hesabından, "Haftaya tarihi rekor kırmaya var mısınız. Hedef 41461." paylaşımında bulundu.
Bordo-mavililer, 18 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da sahasında Galatasaray'la karşılaşacak.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:00
- Hayali gerçek oldu!
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Yorum
ismail ALLAH şifa versin gökdenize
- Olympiakos İstanbul'a iddialı geliyor
Toplam 6
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "BİR GALATASARAYLI OLARAK İNANIYORUM Kİ: BEŞİKTAŞ ÇOK CİDDİYE ALMALI BU MAÇLARI Kİ UEFA KUPASINI 2. KEZ TÜRKİYE'YE GETİREBİLİR..!"
- Şanlı ruh dönüyor!
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fbcan yılmaz vural gelsin o zaman ruhu görürürz bi onu denemedik zaten
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