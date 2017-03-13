 Muharrem Usta'dan taraftara "rekor" çağrısı – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Muharrem Usta'dan taraftara "rekor" çağrısı

    Muharrem Usta'dan taraftara "rekor" çağrısı

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçı için taraftara çağrıda bulundu.

    Usta, Galatasaray maçı için Twitter hesabından, "Haftaya tarihi rekor kırmaya var mısınız. Hedef 41461." paylaşımında bulundu.

    Bordo-mavililer, 18 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da sahasında Galatasaray'la karşılaşacak.

    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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