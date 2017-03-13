İkinci devrenin lideri
Karadeniz temsilcisi, 2016-2017 sezonunun ikinci devresinin lideri olarak dikkati çekti.
Bordo-mavili takım, ligin ikinci bölümünde geride kalan 8 haftada kazandığı 20 puanla, en fazla puan toplayan takım oldu. Lig lideri Beşiktaş, ikinci devrede 19 puan elde etti.
- Ersun Yanal'ın en başarılı dönemi
Trabzonspor'da 3. dönemini geçiren teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili ekiple en başarılı olduğu dönem olan 2014-2015 sezonundaki performansını geride bıraktı.
O sezon 16 ila 23. haftalar arasında 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan ve 18 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon son 8 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 20 puana ulaştı. Bu performansla Ersun Yanal bordo-mavili takımdaki en başarılı dönemine ulaştı.
- Akhisar Belediyespor'a karşı deplasmanda ilk galibiyet
İki takım arasında ligdeki 10. müsabakada Trabzonspor, 3. galibiyetine ulaştı. Trabzonspor bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Deplasmanda rakibine karşı ilk galibiyetini alan Trabzonspor, diğer dış saha maçlarında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.
- N'Doye'den 2 gol birden
Bu sezon ligde Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Galatasaray maçında 1 golü bulunan N'Doye, bordo-mavili formayla ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.
Türkiye kariyerinde 30. lig maçını geride bırakan Senegalli oyuncu ligde 3. golüne ulaştı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:56
- Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı
Toplam 29
Yorum
babamahmut ersanı boşa almadık mitroviç oynmasın yoksa olympiakos maçınıda kaybederiz, şampiyonluğada mendil sallarız....
- ''Bu son olsun!''
Toplam 8
Yorum
Erol İnsanda biraz vefa olur adamın iki şampiyonlukta çok büyükkatkısı var.son iki maçtada son dakikada maöı çevirdi.o cümleler sana yakışmadı.
- Potada dev birleşme
Toplam 45
Yorum
Ozi BJK nin genlerinde 10 yılda bir şampiyon olup hemen şımarmak var galiba.Anca başkanınızın dediği gibi fenerin yanında süs ağacı olursunuz.
İkinci devrenin lideri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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