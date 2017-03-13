İkinci devrenin lideri

Bordo-mavili takım, ligin ikinci bölümünde geride kalan 8 haftada kazandığı 20 puanla, en fazla puan toplayan takım oldu. Lig lideri Beşiktaş, ikinci devrede 19 puan elde etti.





- Ersun Yanal'ın en başarılı dönemi

Trabzonspor'da 3. dönemini geçiren teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili ekiple en başarılı olduğu dönem olan 2014-2015 sezonundaki performansını geride bıraktı.

O sezon 16 ila 23. haftalar arasında 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan ve 18 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon son 8 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 20 puana ulaştı. Bu performansla Ersun Yanal bordo-mavili takımdaki en başarılı dönemine ulaştı.

- Akhisar Belediyespor'a karşı deplasmanda ilk galibiyet



İki takım arasında ligdeki 10. müsabakada Trabzonspor, 3. galibiyetine ulaştı. Trabzonspor bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Deplasmanda rakibine karşı ilk galibiyetini alan Trabzonspor, diğer dış saha maçlarında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

- N'Doye'den 2 gol birden



Bu sezon ligde Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Galatasaray maçında 1 golü bulunan N'Doye, bordo-mavili formayla ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.

Türkiye kariyerinde 30. lig maçını geride bırakan Senegalli oyuncu ligde 3. golüne ulaştı.