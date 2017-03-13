 Hazırlıklar tamam – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Hazırlıklar tamam

    Hazırlıklar tamam
    , Akhisar Belediye maçının hazırlıklarını dün sabah tesislerde yaptığı çalışma ile tamamladı. Antrenmanda taktik prova gerçekleştirildiği bildirildi. Oyuncuların neşesi dikkat çekti. Kaptan Onur Recep Kıvrak, idmanın bir bölümünde takım arkadaşıyla güreş tuttu.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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