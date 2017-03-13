Hazırlıklar tamam
Trabzonspor, Akhisar Belediye maçının hazırlıklarını dün sabah tesislerde yaptığı çalışma ile tamamladı. Antrenmanda taktik prova gerçekleştirildiği bildirildi. Oyuncuların neşesi dikkat çekti. Kaptan Onur Recep Kıvrak, idmanın bir bölümünde takım arkadaşıyla güreş tuttu.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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