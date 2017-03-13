 Hayali gerçek oldu! – Fotomaç – 13 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Hayali gerçek oldu!

    Hayali gerçek oldu!

    Bursa'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki , hayalini gerçekleştirdi.

    Okul takımında formasıyla mücadele eden ve tek hayali Trabzonsporlu futbolcuları görmek olan Şahin, dün maç öncesi takımın kamp yaptığı otele geldi. Onur; Şahin'e forma ve dün giydiği eldivenlerini, Rodallega ve N'doye de maçta giydikleri formalarını verdi.

    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hayali gerçek oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.