Hayali gerçek oldu!

Okul takımında Trabzonspor formasıyla mücadele eden ve tek hayali Trabzonsporlu futbolcuları görmek olan Şahin, dün maç öncesi takımın kamp yaptığı otele geldi. Onur; Şahin'e forma ve dün giydiği eldivenlerini, Rodallega ve N'doye de maçta giydikleri formalarını verdi.



