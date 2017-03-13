Hayali gerçek oldu!
Bursa'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki Gökdeniz Şahin, hayalini gerçekleştirdi.
Okul takımında Trabzonspor formasıyla mücadele eden ve tek hayali Trabzonsporlu futbolcuları görmek olan Şahin, dün maç öncesi takımın kamp yaptığı otele geldi. Onur; Şahin'e forma ve dün giydiği eldivenlerini, Rodallega ve N'doye de maçta giydikleri formalarını verdi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:08
- Hayali gerçek oldu!
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ismail ALLAH şifa versin gökdenize
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Toplam 6
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SELİM TEMİZ/MERSİN "BİR GALATASARAYLI OLARAK İNANIYORUM Kİ: BEŞİKTAŞ ÇOK CİDDİYE ALMALI BU MAÇLARI Kİ UEFA KUPASINI 2. KEZ TÜRKİYE'YE GETİREBİLİR..!"
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fbcan yılmaz vural gelsin o zaman ruhu görürürz bi onu denemedik zaten
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