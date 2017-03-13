Havayı bozmayalım
Kaptan Onur Recep Kıvrak, Akhisar'ı yenerek camiada oluşan olumlu havayı devam ettirmeleri gerektiğini söyledi. Karşılaşmaya çok iyi motive olduklarını ifade eden tecrübeli kaleci, "Şu an sadece bu maçı düşünüyoruz. Gerçekten takım içerisindeki havanın oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Umarım Akhisar deplasmanından da istediğimizi alırız ve bu havayı bozmadan devam ettiririz" dedi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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