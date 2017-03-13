 Havayı bozmayalım – Fotomaç – 13 Mart 2017
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HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Havayı bozmayalım

    Havayı bozmayalım
    Kaptan , Akhisar'ı yenerek camiada oluşan olumlu havayı devam ettirmeleri gerektiğini söyledi. Karşılaşmaya çok iyi motive olduklarını ifade eden tecrübeli kaleci, "Şu an sadece bu maçı düşünüyoruz. Gerçekten takım içerisindeki havanın oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Umarım Akhisar deplasmanından da istediğimizi alırız ve bu havayı bozmadan devam ettiririz" dedi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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