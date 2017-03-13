Formalar Gökdeniz'e!
Trabzonsporlu futbolcular, müsabakadan önce kamp yaptıkları otelde Bursa'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki Gökdeniz Şahin'le bir araya geldi.
Gökdeniz Şahin'e, forma ve kaşkol hediye edilirken, takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ile Rodallega ve N'Doye, Akhisar Belediyespor maçında giyecekleri formaları Gökdeniz'e vereceklerini söyledikleri bildirildi.
Gökdeniz Şahin, Akhisar Belediyespor müsabakasını tribünden takip etti.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:52
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 6
Yorum
yıllar geçti kaç yıl oldu sabriyi eleştirdik kötü diye eleştirmedik yaşlandı artık ileri gidemiyor tartıştık ama ruhu olan tek oyuncu helal olsun sabri
- Oğuzhan'a 20 milyon
Toplam 36
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ahmet ığf komple maç oynar veya oynamaz maç oynamadı diye kimsenin kalitesi belirlenmez.
- Defans döküldü!
Toplam 11
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GSLi1905 sen futbol izlemeyi bırak ve başka alanlara yönel!
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