Formalar Gökdeniz'e!

Gökdeniz Şahin'e, forma ve kaşkol hediye edilirken, takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ile Rodallega ve N'Doye, Akhisar Belediyespor maçında giyecekleri formaları Gökdeniz'e vereceklerini söyledikleri bildirildi.



Gökdeniz Şahin, Akhisar Belediyespor müsabakasını tribünden takip etti.



