 Formalar Gökdeniz'e! – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Formalar Gökdeniz'e!

    Formalar Gökdeniz'e!

    Trabzonsporlu futbolcular, müsabakadan önce kamp yaptıkları otelde Bursa'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki 'le bir araya geldi.

    'e, forma ve kaşkol hediye edilirken, takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ile Rodallega ve N'Doye, Akhisar Belediyespor maçında giyecekleri formaları Gökdeniz'e vereceklerini söyledikleri bildirildi.

    Gökdeniz Şahin, Akhisar Belediyespor müsabakasını tribünden takip etti.

    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:52
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