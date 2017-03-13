Ersun Yanal'dan G.Saray mesajı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in ikinci yarısında istedikleri kimliği bulmaya başladıklarını söyledi.
Ligin ilk yarısında da iyi oynadıkları maçlar olduğunu ancak devre arasında takıma katılan 4 oyuncunun getirdiği pozitif katkının inkar edilemeyeceğini söyleyen Yanal, "Eksiklerimiz tabiki de var. Akhisar gibi sert savunma yapan, rakibi baskı altında tutabilen bir takımla oynamak zordu. Mücadelen ikinci yarısına oyuncu değişikliği yaparak başlayıp önde top tutan N'Doye'u aldık. Kalabalık savunmayı açmakta zorlandık ama sonradan skora gittik. Takımda alternatiflerimiz arttı. Hamle şansımız çoğaldı. Ligin ikinci yarısındaki değişklik oyuncuların karakterleriyle de alakalı" dedi.
Haftaya Galatasaray'ı ağırlayacaklarını hatırlatan Ersun Yanal, "Bu sezon 15 bin kombine satıldı. Galatasaray maçı için 5 binin üzerinde bilet satılmış durumda. Bizim arkamızda duran taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizim ne yaptığımızı çok iyi anlıyorlar. Galatasaray maçında 41 bin 461 taraftarımızın yeni stadımızı doldurup bizi desteklemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İKİ FARKLI OYUN
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a evinde devreyi önde kapattığı maçta 3-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "Oyunu iki farklı bölüm olarak değerlendirebiliriz. Yediğimiz golden öncesine kadar ve yediğimiz golden sonrasına kadar bakmak lazım" dedi.
Kafkas, "Attığımız golden sonra rakibi iyi savunduk. Hızlı hücumlara çıktık. Maalesef golü yedikten sonra takım reaksiyon gösteremiyor. Penaltı golündün sonra da iyice oyundan koptuk. Kompakt oynayan bir takımız. Maçları gol yemeden, önde bitirmemiz gerekiyor. Kötü 2 tane gol yeyip rakibe yanıt veremedik. Adanaspor maçı bizim için artık çok kritik bir hal aldı. O deplasmandan yenilmeden dönmemiz gerekiyor" diye konuştu.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:13
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Toplam 29
Yorum
babamahmut ersanı boşa almadık mitroviç oynmasın yoksa olympiakos maçınıda kaybederiz, şampiyonluğada mendil sallarız....
- ''Bu son olsun!''
Toplam 8
Yorum
Erol İnsanda biraz vefa olur adamın iki şampiyonlukta çok büyükkatkısı var.son iki maçtada son dakikada maöı çevirdi.o cümleler sana yakışmadı.
- Potada dev birleşme
Toplam 45
Yorum
Ozi BJK nin genlerinde 10 yılda bir şampiyon olup hemen şımarmak var galiba.Anca başkanınızın dediği gibi fenerin yanında süs ağacı olursunuz.
Ersun Yanal'dan G.Saray mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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