Derbi öncesi ‘sarı’ alarm
Akhisar Belediyespor maçı öncesi Trabzonspor'da 7 futbolcu kart sınırında bulunuyor.
3'er sarı kartları olan kaleci Onur Kıvrak, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı, Rodallega ve Dame N'Doye bugün de kart görürlerse haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Ersun Yanal 7 oyuncuyu kartlık pozisyonlar konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Hakemle ve rakiple gereksiz diyaloglara girmeyin. Kasti faullerden uzak durun" ikazı yaptı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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