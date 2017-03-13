Derbi öncesi ‘sarı’ alarm

Akhisar Belediyespor maçı öncesi Trabzonspor'da 7 futbolcu kart sınırında bulunuyor.

3'er sarı kartları olan kaleci Onur Kıvrak, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı, Rodallega ve Dame N'Doye bugün de kart görürlerse haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Ersun Yanal 7 oyuncuyu kartlık pozisyonlar konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Hakemle ve rakiple gereksiz diyaloglara girmeyin. Kasti faullerden uzak durun" ikazı yaptı.