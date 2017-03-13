 Derbi öncesi ‘sarı’ alarm – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Derbi öncesi ‘sarı’ alarm

    Derbi öncesi ‘sarı’ alarm

    Akhisar Belediyespor maçı öncesi 'da 7 futbolcu kart sınırında bulunuyor.

    3'er sarı kartları olan kaleci Onur Kıvrak, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı, Rodallega ve Dame N'Doye bugün de kart görürlerse haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Ersun Yanal 7 oyuncuyu kartlık pozisyonlar konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Hakemle ve rakiple gereksiz diyaloglara girmeyin. Kasti faullerden uzak durun" ikazı yaptı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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