Bonkör olmayın
2017’nin tek namağlubu Trabzonspor, Akhisar’ın konuğu... Hedef seriyi sürdürmek. Yanal, son maçlarda çok gol kaçıran oyunculara, “Yakaladığınızı atın ki sıkıntı yaşamayalım” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Trabzonspor, bu akşam Akhisar Belediyespor'a konuk olacak. Bordo- mavili takım, kazanarak çıkışını devam ettirmek ve Avrupa hedefi yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Zorlu maç öncesi Fırtına'da sakatlığı bulunan Jan Durica dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
RAKİBİN DİRENCİ ARTIYOR
Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularından 3 puan isterken, özellikle girilen gol pozisyonlarında daha dikkatli olunması uyarısında bulundu. Son haftalarda yakaladıkları pozisyonların çoğunu değerlendiremeyen futbolcularını uyaran tecrübeli hocanın, "Gol fırsatı bulduğunuzda atın. Bu konuda cömert olmayın. Yoksa rakibin direnci artıyor ve oyunu açmada sıkıntı yaşıyoruz" dediği öğrenildi.
AYNI 11'LE DEVAM
Ersun Yanal, kazanan takımı Akhisar Belediye önünde de bozmayacak. Son haftalarda aynı 11'le sahaya çıkma konusunda ısrar gösteren tecrübeli teknik adamın, Olcay'ın sakatlığının da geçmesi üzerine geçen hafta Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen kadroyu aynen sahaya süreceği ifade edildi.
AKHİSAR'A ŞANSI TUTMUYOR
Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, ligde 10'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 9 karşılaşmada bordo-mavili takımın 2, Akhisar'ın 4 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor 11 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Fırtına, rakibi ile deplasmanda oynadığı 4 kez maçta hiç kazanamazken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
AKHİSAR'DA 5 EKSİK
Akhisar Belediyespor'da cezalı olan Mustafa Yumlu, Alper Uludağ, Fatih Öztürk, Onur Ayık ve idmanda hafif sakatlık yaşayan Abdoul Sissoko Trabzonspor kadrosuna alınmadı. Ege ekibinde Onur Ayık, Caner Osmanpaşa ve Ömer Bayram ise sarı kart sınırında bulunuyorlar.
Yunus Emre SEL
RAKİBİN DİRENCİ ARTIYOR
Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularından 3 puan isterken, özellikle girilen gol pozisyonlarında daha dikkatli olunması uyarısında bulundu. Son haftalarda yakaladıkları pozisyonların çoğunu değerlendiremeyen futbolcularını uyaran tecrübeli hocanın, "Gol fırsatı bulduğunuzda atın. Bu konuda cömert olmayın. Yoksa rakibin direnci artıyor ve oyunu açmada sıkıntı yaşıyoruz" dediği öğrenildi.
AYNI 11'LE DEVAM
Ersun Yanal, kazanan takımı Akhisar Belediye önünde de bozmayacak. Son haftalarda aynı 11'le sahaya çıkma konusunda ısrar gösteren tecrübeli teknik adamın, Olcay'ın sakatlığının da geçmesi üzerine geçen hafta Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen kadroyu aynen sahaya süreceği ifade edildi.
AKHİSAR'A ŞANSI TUTMUYOR
Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, ligde 10'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 9 karşılaşmada bordo-mavili takımın 2, Akhisar'ın 4 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor 11 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Fırtına, rakibi ile deplasmanda oynadığı 4 kez maçta hiç kazanamazken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
AKHİSAR'DA 5 EKSİK
Akhisar Belediyespor'da cezalı olan Mustafa Yumlu, Alper Uludağ, Fatih Öztürk, Onur Ayık ve idmanda hafif sakatlık yaşayan Abdoul Sissoko Trabzonspor kadrosuna alınmadı. Ege ekibinde Onur Ayık, Caner Osmanpaşa ve Ömer Bayram ise sarı kart sınırında bulunuyorlar.
Yunus Emre SEL
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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