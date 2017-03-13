 Biletleri 2 saat içinde tükettiler – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Biletleri 2 saat içinde tükettiler

    Biletleri 2 saat içinde tükettiler

    Bordo-mavili taraftarlar, Akhisar Belediyespor deplasmanında kendileri için satışa sunulan misafir takım tribün biletlerini 2 saat içinde tüketti.

    Sınırlı kontenjan nedeniyle birçok taraftar da bilet alamadı. Yönetim, taraftarın isteği üzerine devreye girerek, Akhisar'dan ekstra bilet talep etti. Ancak ev sahibi kulüp, maçın kendisi için önemine vurgu yaparak 'a ayrılan taraftar kapasitesini artırmadı.

    ÜCRETSİZ OTOBÜS
    Ev sahibi Akhisar, taraftarlar için ücretsiz otobüs seferi koydu. Karşılaşma öncesi Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na taraftarları ücretsiz taşıyacak olan otobüslerin Akhisar Belediyesi hizmet binası önü Milli Egemenlik Meydanı'ndan saat 18.00 ile 19.00 arasında hareket edeceği bildirildi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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