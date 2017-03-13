Biletleri 2 saat içinde tükettiler
Bordo-mavili taraftarlar, Akhisar Belediyespor deplasmanında kendileri için satışa sunulan misafir takım tribün biletlerini 2 saat içinde tüketti.
Sınırlı kontenjan nedeniyle birçok taraftar da bilet alamadı. Yönetim, taraftarın isteği üzerine devreye girerek, Akhisar'dan ekstra bilet talep etti. Ancak ev sahibi kulüp, maçın kendisi için önemine vurgu yaparak Trabzonspor'a ayrılan taraftar kapasitesini artırmadı.
ÜCRETSİZ OTOBÜS
Ev sahibi Akhisar, taraftarlar için ücretsiz otobüs seferi koydu. Karşılaşma öncesi Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na taraftarları ücretsiz taşıyacak olan otobüslerin Akhisar Belediyesi hizmet binası önü Milli Egemenlik Meydanı'ndan saat 18.00 ile 19.00 arasında hareket edeceği bildirildi.
ÜCRETSİZ OTOBÜS
Ev sahibi Akhisar, taraftarlar için ücretsiz otobüs seferi koydu. Karşılaşma öncesi Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na taraftarları ücretsiz taşıyacak olan otobüslerin Akhisar Belediyesi hizmet binası önü Milli Egemenlik Meydanı'ndan saat 18.00 ile 19.00 arasında hareket edeceği bildirildi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Biletleri 2 saat içinde tükettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.