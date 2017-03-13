 Artık ‘Bordo-Mavi’yim – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Artık ‘Bordo-Mavi’yim

    Artık ‘Bordo-Mavi’yim

    Kolombiyalı golcü, “’un kazanması için elimden geleni yapacağım” dedi.

    Devre arasında Akhisar Belediyespor'dan 'a transfer olan Hugo Rodallega, bu akşam ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. Kolombiyalı forvet, Akhisar Belediyespor ile arasında duygusal bir bağ olduğunu belirterek, "Evet kolay olmayacak ama ben profesyonel bir oyuncuyum. Artık Trabzonsporluyum. Şu an formasını giydiğim takımımın kazanması için elimden geleni yapacağım" dedi. Rodallega, 1.5 sezon formasını giydiği Akhisar Belediyespor'da 54 maça çıkıp, toplam 25 gol kaydetti. Ara transferde uzun uğraşlar sonucu bordo- mavili takıma transfer edilen Kolombiyalı yıldız, Trabzonspor forması giydiği 5 lig karşılaşmasında 1 kez fileleri havalandırdı.

    'ONU BESLEYİN'
    Fırtına'da henüz gerçek performansına ulaşamayan için Ersun Yanal, orta saha oyuncularını uyardı. Tecrübeli golcüye, alışık olduğu ve sevdiği pasların atılmasını istedi.

    HASRET GİDERECEK
    Hugo Rodallega, dün yapılan son taktik idmanda hırsı ve formuyla güven verdi. Öte yandan Akhisar Belediye taraftarlarının, bu akşamki maçtan önce tecrübeli oyuncuyu tribüne çağırıp, alkışlamaları bekleniyor. Rodallega da maçtan önce eski takım arkadaşlarını ziyaret edip, hasret giderecek.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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