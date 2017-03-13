 Akhisar Belediyespor - Trabzonspor | Canlı Anlatım – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    - | Canlı Anlatım

    Akhisar Belediyespor - Trabzonspor | Canlı Anlatım

    'in ikinci yarısında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan , 'a konuk oluyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadele saat 20.00'de başladı.

    Bordo-mavili takım, kazanarak çıkışını devam ettirmek ve Avrupa hedefi yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Zorlu maç öncesi Fırtına'da sakatlığı bulunan Jan Durica dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    AKHİSAR'A ŞANSI TUTMUYOR
    ile , ligde 10'uncu kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 9 karşılaşmada bordo-mavili takımın 2, Akhisar'ın 4 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor 11 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Fırtına, rakibi ile deplasmanda oynadığı 4 kez maçta hiç kazanamazken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

    AKHİSAR'DA 5 EKSİK
    Akhisar Belediyespor'da cezalı olan Mustafa Yumlu, Alper Uludağ, Fatih Öztürk, Onur Ayık ve idmanda hafif sakatlık yaşayan Abdoul Sissoko Trabzonspor kadrosuna alınmadı. Ege ekibinde Onur Ayık, Caner Osmanpaşa ve Ömer Bayram ise sarı kart sınırında bulunuyorlar.



    STAT: Manisa 19 Mayıs
    SAAT: 20.00

    HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora, Lopes, Samardzic, Caner, Kadir, Custodio, Aykut, Soner, Olcan, Özer, Cikalleshi
    TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas

    TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay Şahan, Rodallega
    TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:46
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