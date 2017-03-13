Akhisar Belediyespor - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'a konuk oluyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadele saat 20.00'de başladı.
Bordo-mavili takım, kazanarak çıkışını devam ettirmek ve Avrupa hedefi yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Zorlu maç öncesi Fırtına'da sakatlığı bulunan Jan Durica dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
AKHİSAR'A ŞANSI TUTMUYOR
Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, ligde 10'uncu kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 9 karşılaşmada bordo-mavili takımın 2, Akhisar'ın 4 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor 11 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Fırtına, rakibi ile deplasmanda oynadığı 4 kez maçta hiç kazanamazken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
AKHİSAR'DA 5 EKSİK
Akhisar Belediyespor'da cezalı olan Mustafa Yumlu, Alper Uludağ, Fatih Öztürk, Onur Ayık ve idmanda hafif sakatlık yaşayan Abdoul Sissoko Trabzonspor kadrosuna alınmadı. Ege ekibinde Onur Ayık, Caner Osmanpaşa ve Ömer Bayram ise sarı kart sınırında bulunuyorlar.
STAT: Manisa 19 Mayıs
SAAT: 20.00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS 1
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora, Lopes, Samardzic, Caner, Kadir, Custodio, Aykut, Soner, Olcan, Özer, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay Şahan, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
AKHİSAR'A ŞANSI TUTMUYOR
Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, ligde 10'uncu kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 9 karşılaşmada bordo-mavili takımın 2, Akhisar'ın 4 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor 11 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Fırtına, rakibi ile deplasmanda oynadığı 4 kez maçta hiç kazanamazken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
AKHİSAR'DA 5 EKSİK
Akhisar Belediyespor'da cezalı olan Mustafa Yumlu, Alper Uludağ, Fatih Öztürk, Onur Ayık ve idmanda hafif sakatlık yaşayan Abdoul Sissoko Trabzonspor kadrosuna alınmadı. Ege ekibinde Onur Ayık, Caner Osmanpaşa ve Ömer Bayram ise sarı kart sınırında bulunuyorlar.
STAT: Manisa 19 Mayıs
SAAT: 20.00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS 1
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora, Lopes, Samardzic, Caner, Kadir, Custodio, Aykut, Soner, Olcan, Özer, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay Şahan, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Podolski’den veda busesi
Toplam 3
Yorum
Aslan ya devre arasi daha pahaliya satilabilirdi yada sezon sonu bu paraya satilirdi
- Daha böylesi görülmedi
Toplam 17
Yorum
canyavuz bunu hazırlayan editör hiç mi haci yi izlemedin.biz ne çalımlar gördük :)
- Kim daha önce istifa edecek?
Toplam 20
Yorum
V BU ANKET HİÇ BİTMEYECEK 31 HAZİRAN DİYE BİR TARİH YOK
Akhisar Belediyespor - Trabzonspor | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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