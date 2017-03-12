 Yolculuk bugün – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Yolculuk bugün

    Yolculuk bugün
    Süper Lig'de yarın deplasmanda Akhisar ile karşılaşacak olan , bu maç için bugün Manisa'ya gidecek. Bordo-mavililer, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir'e hareket edecek, buradan da karayoluyla Manisa'ya geçecek.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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