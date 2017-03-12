Trabzonspor İzmir’e gitti
Süper Lig'in 24’üncü haftasında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor İzmir’e gitti.
Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00'de basına kapalı olarak yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı, ardından saat 14.30'da özel uçakla İzmir'e hareket etti. Trabzonspor'un, buradan da karayoluyla Manisa'ya geçeceği belirtildi.
Bordo mavililerin Akhisar Belediyespor maçı kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Uğur Demirok, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Okay, Abdükadir, Castillo, Rodallega ve N'doye olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Jan Durica ile kaleci Furkan Taş Manisa'ya götürülmedi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:52
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
Mehmet Ben Abdulla Avcı hocanın duygusal zekasının ve mativasyon yeteneğinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve çok başarılı olacaktır.
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
mehmet Abdullah Avcı, Edin Visca,Mossoro ile beraber gelsin. Transferi kendi yapar ve rahat çalışma imkanı verilirse kesinlikle başarılı olur.
- Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor
Toplam 1
Yorum
eraycan konyadan ali çamdalı meha başakşehirden visca zonguldakspor okan eken mert caymaz onur eriş mutlaka alınmalı özellikle yerli oyuncular
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