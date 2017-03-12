''Seri sürecek''
Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışı, Akhisar Belediyespor deplasmanında da devam ettirmeye kararlı.
?DERBİ ÖNCESİ MORAL
"Seri devam edecek. Buna sadece ben değil, tüm takım inanıyor. Ben de takımıma fazlasıyla güveniyorum. Eksiklerimiz olabilir ama saha içerisinde arkadaşının eksiğini kapatmak adına daha fazla çalışan oyuncularımız da var. Umarım istediğimizi alırız ve hem Galatasaray derbisi öncesi camiamızın motivasyonunu artırırız, hem de ligdeki çıkışımızı sürdürürüz."
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:52
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
''Seri sürecek'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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