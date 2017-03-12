 ''Seri sürecek'' – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    ''Seri sürecek''

    ''Seri sürecek''

    Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışı, Akhisar Belediyespor deplasmanında da devam ettirmeye kararlı.

    Teknik direktör hafta başından itibaren oyunculara maçın önemini ve devam etmesi gereken bir serinin bulunduğunu hatırlattı. Başkan Muharrem Usta'yla da görüşen tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımızın gözündeki isteği görebiliyorum. Uzun zamandır yerlisiyle, yabancıyla bu kadar kaynaşan bir takım görmemiştim. Bunlar hep iyiye işaret" dedi. Yanal ayrıca Başkan Usta'ya, Akhisar deplasmanından galibiyetle döneceklerine dair inançlarının üst seviyede olduğunu da hatırlatarak şöyle devam etti:

    ?DERBİ ÖNCESİ MORAL
    "Seri devam edecek. Buna sadece ben değil, tüm takım inanıyor. Ben de takımıma fazlasıyla güveniyorum. Eksiklerimiz olabilir ama saha içerisinde arkadaşının eksiğini kapatmak adına daha fazla çalışan oyuncularımız da var. Umarım istediğimizi alırız ve hem Galatasaray derbisi öncesi camiamızın motivasyonunu artırırız, hem de ligdeki çıkışımızı sürdürürüz."
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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