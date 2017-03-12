 Rodallega’nın rolü değişti – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    ’nın rolü değişti

    Rodallega’nın rolü değişti
    Fırtına'nın Kolombiyalı golcüsü Rodallega, yarın eski takımı Akhisar'a karşı mücadele edecek. Ligin ilk yarısında eski takımını mutlu etmek için ter döken , bu kez 'u coşturmak için sahada olacak. Ligin ilk yarısında 17 maçta 4 gol 1 asist üreten 31 yaşındaki santrfor, Trabzonspor'da ise 5 maçta 1 gol kaydetti.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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