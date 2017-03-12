Rekora koşuyor

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Oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, deplasmanda karşılaşacağı Akhisar’ı devirmesi durumunda son 6 sezonda en çok puan topladığı dönemi yaşayacak.
43 PUAN TOPLAMAYI BAŞARMIŞTI
En son 82 puan topladığı 2010-11'de 15 maçlık puan serisi yakalayan ve söz konusu dönemde 39 puan elde eden Fırtına, lig tarihinde üst üste en çok puanı ise 1983-84'te topladı. Karadeniz ekibi söz konusu sezonda peş peşe 28 maç kaybetmedi, 15 galibiyet ve 13 beraberlikle 2 puanlı sistemde 43 puana ulaştı. Trabzonspor yakın tarihte ise 2011-12 sezonunda 9 maçlık seride 19 puan, 2014-15 sezonunda ise 8 maçlık seride 18 puan elde etmişti.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:51
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
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