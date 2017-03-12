 Rekora koşuyor – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen , deplasmanda karşılaşacağı Akhisar’ı devirmesi durumunda son 6 sezonda en çok puan topladığı dönemi yaşayacak.

    2016-17 sezonuna tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve devreyi 18 puan ile 13'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla birlikte 7 maçlık puan serisi elde etti. 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 17 puan toplayan bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacağı Akhisar Belediyespor karşılaşmasını kazanması durumunda son olarak kaybetmeden üst üste 39 puan topladığı 2010-11 sezonunun ardından son 6 yılda peş peşe en çok puan kazandığı dönemi yaşayacak.

    43 PUAN TOPLAMAYI BAŞARMIŞTI
    En son 82 puan topladığı 2010-11'de 15 maçlık puan serisi yakalayan ve söz konusu dönemde 39 puan elde eden Fırtına, lig tarihinde üst üste en çok puanı ise 1983-84'te topladı. Karadeniz ekibi söz konusu sezonda peş peşe 28 maç kaybetmedi, 15 galibiyet ve 13 beraberlikle 2 puanlı sistemde 43 puana ulaştı. yakın tarihte ise 2011-12 sezonunda 9 maçlık seride 19 puan, 2014-15 sezonunda ise 8 maçlık seride 18 puan elde etmişti.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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