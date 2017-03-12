 Onur’dan kahvaltı – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Onur’dan kahvaltı

    Onur’dan kahvaltı
    Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Akhisar ile karşılaşacak , dünü izinli geçirdi. Yarın oynanacak olan karşılaşma öncesi takım kaptanı , Mercan Korupark'ta takım arkadaşlarına sabah kahvaltısı verdi. Açık havada düzenlenen kahvaltıda futbolcuların keyifli vakit geçirdikleri öğrenildi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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