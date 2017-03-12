 Olcay Şahan fırtınası – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    fırtınası

    Olcay Şahan fırtınası

    Son antrenmanda takımla birlikte çalışan 29 yaşındaki futbolcu, sahanın da en iyileri arasında yer aldı, yüzleri güldürdü.

    'da Akhisar Belediyespor maçının hazırlıkları yoğun tempoda devam ederken, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında sakatlanan 'dan müjdeli haber geldi. Son antrenmanda takımla birlikte çalışan Şahan, sahanın da en iyileri arasında yer aldı. 29 yaşındaki orta sahanın kısa sürede iyileşip takıma katılmasından fazlasıyla memnun olan Yanal, oyuncuları gösterdikleri istekten dolayı tebrik etti. Bu arada Olcay, Okay ve Yusuf Yazıcı birlikte fotoğraf da çektirerek, takımdaki arkadaşlığın en üst seviyede olduğuna vurgu yaptı. Beşiktaş'tan 200 bin euro'ya alınan Olcay ile Yusuf Yazıcı ikilisi, sezonun ikinci yarısında toplanan 17 puanın, 16'sına direkt katkı yapmayı başardı. Yazıcı, 4 maçta 1 gol ve 4 asist yaparken, Şahan da 3 maçta 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.


    Yunus Emre SEL
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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