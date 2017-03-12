Mas’ın sırları

Fırtına'nın devre arasında transfer ettiği 28 yaşındaki Arjantinli sol bek Mas, şehri tanımaya devam ediyor. Arkadaşları ile Uzungöl'e dahil her yeri gezen Mas, "Trabzon'daki adaptasyon sorununu gidermek için halkı tanıyorum. Burada doğa muhteşem. Her şey yolunda ve mutluyum" dedi.