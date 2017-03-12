İlk yarıya yanıyoruz
Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu: İkinci yarıda yakaladığımız çıkışı Akhisar’ı da yenerek sürdürmek istiyoruz. İlk devrede kaçan puanlar olmasaydı çok daha iyi durumdaydık.
ESTEBAN İLE DEVAM
Sözleşmesi bitecek olan Esteban'ın düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu ve Kosta Rikalı kaleci ile devam etmek istediklerini vurgulayan Bülbüloğlu, Onur arasındaki forma mücadelesinin de takıma fayda sağladığını sözlerine ekledi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:55
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
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