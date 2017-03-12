İlk yarıya yanıyoruz

Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu: İkinci yarıda yakaladığımız çıkışı Akhisar’ı da yenerek sürdürmek istiyoruz. İlk devrede kaçan puanlar olmasaydı çok daha iyi durumdaydık.

Karadeniz ekibinin Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Akhisar karşısında ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirterek, ilk devrede kaybettikleri puanlara üzüldükleri söyledi. İkinci yarıda çok iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Bülbüloğlu, "Hem yeni transferlerin uyumu hem takımın ciddi anlamda iyi hazırlanmasıyla mücadele gücü yüksek bir ekip oluştu. Pres yapan, basan, alan daraltan iyi bir ruhla oynuyorlar ve bunun neticesini de aldık. İnşallah devamı gelir. İlk yarıda kaçan puanlara yanıyoruz. Şimdi çok daha iyi durumdaydık" dedi.



ESTEBAN İLE DEVAM

Sözleşmesi bitecek olan Esteban'ın düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu ve Kosta Rikalı kaleci ile devam etmek istediklerini vurgulayan Bülbüloğlu, Onur arasındaki forma mücadelesinin de takıma fayda sağladığını sözlerine ekledi.