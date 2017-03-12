Ersun Yanal, "en iyi" peşinde

Bordo-mavili takımda sezon öncesi 2 yıllık sözleşme imzalayarak üçüncü kez göreve gelen Ersun Yanal, bugüne kadar Karadeniz ekibinde 101 lig maçında takımın başında sahaya çıktı.

İlk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasındaki Ankaraspor maçıyla Karadeniz ekibinde göreve başlayan Ersun Yanal, 2008-2009 sezonunun 29. haftasına kadar olmak üzere 53 hafta takımda kaldı.

Bordo-mavili kulüpte 2014-2015'te ligin 10. haftası öncesi ikinci kez takımın başına geçen Ersun Yanal, bu kez 25 hafta görevde bulundu.

Sezon başı üçüncü kez anlaşma sağlanan Yanal, Akhisar Belediyespor maçıyla Trabzonspor'da bu sezon 24., toplamda ise üç dönemde 102. lig maçına çıkacak.

- En iyi dönemi 2014-2015'te

Bordo-mavililer, Yanal'ın bu 3 dönemi içerisinde ligde şimdiye dek en iyi performansı 2014-2015 sezonunda 16 ila 23. haftalar arasındaki 8 maçlık dönemde gösterdi.

Söz konusu 8 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak 18 puan toplamayı başaran Karadeniz ekibi, Yanal yönetiminde şu ana kadar en iyi dönemini geçirmiş oldu.

Karadeniz ekibi, bu dönemde Balıkesirspor (2-2), Sivasspor (3-1), Kayseri Erciyesspor (2-1), Fenerbahçe (0-0), Medipol Başakşehir (3-2), Kasımpaşa (1-1), Kardemir Karabükspor (3-2), Mersin İdmanyurdu (5-1) ile maçlarını oynadı. Sekiz maç kaybetmeyen bordo-mavililer, 24. haftada Gaziantepspor'a 2-0 yenildi.

- Kazanırsa en iyi dönem

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'u yenmesi halinde son 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puana ulaşacak ve Ersun Yanal dönemindeki en iyi performansı göstermiş olacak.

Bordo-mavililer, bu sezon ligin 17 ila 23. haftası arasındaki 7 maçlık seride 5 galibiyet, 2 beraberlikle 2017 yılında tek namağlup takımı konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, 7 maçlık dönemde Süper Lig'de Bursaspor (2-1), Kasımpaşa (1-0), Osmanlıspor (1-0), Gaziantepspor (4-0) ve Kardemir Karabükspor'u (1-0) mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor (0-0) ve Atiker Konyaspor (1-1) ile berabere kaldı.