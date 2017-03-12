 Derbiye yoğun ilgi – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Derbiye yoğun ilgi

    Derbiye yoğun ilgi
    Süper Lig'in 25. haftasında 'ı konuk edecek 'da taraftarlar derbiye şimdiden büyük ilgi gösterdi. 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma için 11 bin 500 biletin satıldığı açıklandı. Kombine ile birlikte stadın büyük bir bölümünün dolacağı belirtiliyor. Bordo-mavili yönetim, taraftara tribünlere gelme yönünde çağrı yapıyor.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
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