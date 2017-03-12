 Deplasmanda kaybetmiyor – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Deplasmanda kaybetmiyor

    Deplasmanda kaybetmiyor
    Akhisar karşısında başarısız bir deplasman grafiği bulunan bordo-mavililer, son haftalarda dış sahada iyi performans gösterdi. Fırtına, son 4 deplasman maçında 3 galibiyet, bir beraberlik alarak 10 puan topladı. Ligde son deplasman mağlubiyeti 17 Aralık'ta Başakşehir'e karşı alan Karadeniz ekibi, 83 gündür dış sahada yenilmiyor.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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