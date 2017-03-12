 CAS her an açıklayabilir! – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    her an açıklayabilir!

    CAS her an açıklayabilir!
    Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (), 'un 2010-11 sezonuyla ilgili yaptığı başvurularla ilgili görülen ilk duruşma sonrası kararı erteleyerek 31 Mart'ta açıklayacağını duyurmuştu. Ancak Trabzonspor Hukuk Kurulu avukatlarından , bu açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, "UEFA, kararı '31 Mart'ta açıklayacağım' demedi. Kararı 31 Mart tarihine kadar herhangi bir gün açıklayacağını belirtti. Dolayısıyla beklediğimiz karar her an çıkabilir" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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