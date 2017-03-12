 Bir taşla iki kuş – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Bir taşla iki kuş

    Bir taşla iki kuş
    Genel sekreter Gençağa Meriç, Akhisar'ı yeneceklerini söyledi. Meriç, "Akhisar iç sahada oynadığı son 4 maçını kaybetmedi. İyi bir takım. Ancak grafikleri ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyor. Hem Avrupa iddiası için hem de G.Saray derbisine moralli çıkmak için" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:57
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