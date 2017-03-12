Bir taşla iki kuş

Genel sekreter Gençağa Meriç, Akhisar'ı yeneceklerini söyledi. Meriç, "Akhisar iç sahada oynadığı son 4 maçını kaybetmedi. İyi bir takım. Ancak grafikleri ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyor. Hem Avrupa iddiası için hem de G.Saray derbisine moralli çıkmak için" ifadelerini kullandı.