Aziz Yıldırım’dan şikayetçi oldu

Trabzonsporlu yönetici Gökhan Saral, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a dava açtı.

Yıldırım, geçen yıl 24 Ağustos'ta bir televizyon kanalında Trabzon hakkında yaptığı açıklamalara medya hesabından tepki gösteren Saral'dan şikayetçi olmuştu. Saral da bordo-mavili camianın yıpratılmaya çalışılmasına duyarsız kalmayacağını belirterek Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Saral, Yıldırım'ın algı operasyonu yaptığını ve FETÖ tarafından şike kumpasıyla karşı karşıya kaldığını öne sürerek mağduru oynadığını savundu, Trabzonsporlulara psikolojik baskı yapıldığını kaydetti.