 Aziz Yıldırım’dan şikayetçi oldu – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    ’dan şikayetçi oldu

    Aziz Yıldırım’dan şikayetçi oldu

    Trabzonsporlu yönetici , F.Bahçe Başkanı 'a dava açtı.

    Yıldırım, geçen yıl 24 Ağustos'ta bir televizyon kanalında Trabzon hakkında yaptığı açıklamalara medya hesabından tepki gösteren Saral'dan şikayetçi olmuştu. Saral da bordo-mavili camianın yıpratılmaya çalışılmasına duyarsız kalmayacağını belirterek Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Saral, Yıldırım'ın algı operasyonu yaptığını ve FETÖ tarafından şike kumpasıyla karşı karşıya kaldığını öne sürerek mağduru oynadığını savundu, Trabzonsporlulara psikolojik baskı yapıldığını kaydetti.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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