 Alkışlar Uğur’a – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Alkışlar Uğur’a

    Alkışlar Uğur’a
    Süper Lig'in ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla alkış alan , Ersun Yanal'ın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 2 gol atan ve 1 asist yapan, hem defansta, hem de hücumda takımına katkı veren 28 yaşındaki stoper, Akhisar maçı ile ilgili, "Kazanmamız gerekiyor. Bunun bilinciyle mücadele edeceğiz" dedi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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