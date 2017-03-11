 Yükseliş sürecek – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Yükseliş sürecek

    Yükseliş sürecek
    Medical Park Arena Koordinatörü , 2017 yılında yakaladıkları çıkışı Akhisar karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi. Saral, "Kazanmamız G.Saray derbisi öncesi moralimizi daha da yükseltecektir. Avrupa kupalarına katılmak için bu maçın önemini biliyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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