Yükseliş sürecek
Medical Park Arena Koordinatörü Gökhan Saral, 2017 yılında yakaladıkları çıkışı Akhisar karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi. Saral, "Kazanmamız G.Saray derbisi öncesi moralimizi daha da yükseltecektir. Avrupa kupalarına katılmak için bu maçın önemini biliyoruz" ifadesini kullandı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Yükseliş sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.