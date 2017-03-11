Usta-Yanal zirvesi
Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, Okay Yokuşlu'nun imza töreni için geldiği Trabzon'da Ersun Yanal ile de özel olarak görüştü.
Uzun soluklu geçen görüşme de takımın ligdeki konumu başta olmak üzere, transfer çalışmaları da masaya yatırıldı. Yanal, Usta'ya takımın içerisinde çok olumlu bir havanın olduğunu belirtirken, "Yabancı oyuncular dahi takımı ve şehri sahiplenmiş durumunda. Daha önce de burada görev yaptığım için net şekilde söylüyorum, yabancıların bu denli uyumlu olduğu dönemi çok zor görürüz" ifadesini kullandı. Başkan Usta da yeni sezon öncesi yapılacak transferlerinde yine aynı doğrultuda karakterli oyuncular üzerinden yapılacağını vurguladı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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