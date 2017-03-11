 Usta-Yanal zirvesi – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Usta-Yanal zirvesi

    Usta-Yanal zirvesi

    Bordo-mavili kulübün Başkanı , Okay Yokuşlu'nun imza töreni için geldiği Trabzon'da ile de özel olarak görüştü.

    Uzun soluklu geçen görüşme de takımın ligdeki konumu başta olmak üzere, transfer çalışmaları da masaya yatırıldı. Yanal, Usta'ya takımın içerisinde çok olumlu bir havanın olduğunu belirtirken, "Yabancı oyuncular dahi takımı ve şehri sahiplenmiş durumunda. Daha önce de burada görev yaptığım için net şekilde söylüyorum, yabancıların bu denli uyumlu olduğu dönemi çok zor görürüz" ifadesini kullandı. Başkan Usta da yeni sezon öncesi yapılacak transferlerinde yine aynı doğrultuda karakterli oyuncular üzerinden yapılacağını vurguladı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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