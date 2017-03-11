 Sıra Esteban’da – Fotomaç – 11 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sıra ’da

    Sıra Esteban’da
    Yusuf Yazıcı ve Okay'ın sözleşmelerini uzatan Trabzonspor, kontratı sona erecek kaleci Esteban ile de sözleşme yenilemeyi planlıyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde ile bir görüşme yapacağı ve imzaların atılacağı belirtildi. 27 yaşındaki Kosta Rikalı, bu sezon kupada 8 maçta forma giydi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sıra Esteban’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.