 Simon Deli Trabzon’a koşuyor – Fotomaç – 11 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Trabzon’a koşuyor

    Simon Deli Trabzon’a koşuyor

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın Slavia Prag-Plzen maçında izleyip beğendiği , 'un bir numaralı gündem maddesi oldu...

    'un Deli'yi izlediği ile ilgili iddialar üzerine Blesk gazetesine konuşan Slavia Prag Sözcüsü Michal Bycek, "Deli'nin kontratı bu yaz bitiyor. Bu tür spekülasyonlara verecek bir cevabımız olamaz" dedi. Trabzonlu yetkililerin, 25 yaşındaki stoper ile anlaştığı belirtildi.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Simon Deli Trabzon’a koşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.