 Serhat Albayrak’a özel ödül – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    ’a özel ödül

    Serhat Albayrak’a özel ödül

    Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması" sonuçlandı.

    Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Turgut başkanlığında, Turgut Özdemir, Dursun Koçyiğit, Zafer Sel, Haluk Ayyıldız, Altuğ Atalay, Osman Şişko, Kenan Taşkın, Ömür Avcı, Ersen Küçük'ten oluşan jüri, 61 eser arasından dereceye girenleri belirledi. En prestijli ödül olarak Ziyad Nemli Büyük Ödülü Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili 'a verildi. Gazeteciler cemiyetinden yapılan açıklamada, "Başında bulunduğu medya grubunu, 10 yıl içerisinde ülkenin en ciddi gelişim gösteren, sürekli kendini yenileyen ve yeni yatırımlarla daha da işlevsellik kazanan kurumu haline getiren hemşerimiz, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serhat Albayrak ödüle layık görülmüştür" ifadelerine yer verildi. A Haber Muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım da "Şehidin vasiyeti" başlıklı haberiyle, "En iyi görüntülü haber" dalında başarı ödülü aldı.



    Yunus Emre SEL
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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