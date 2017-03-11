Serhat Albayrak’a özel ödül
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması" sonuçlandı.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Turgut başkanlığında, Turgut Özdemir, Dursun Koçyiğit, Zafer Sel, Haluk Ayyıldız, Altuğ Atalay, Osman Şişko, Kenan Taşkın, Ömür Avcı, Ersen Küçük'ten oluşan jüri, 61 eser arasından dereceye girenleri belirledi. En prestijli ödül olarak Ziyad Nemli Büyük Ödülü Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a verildi. Gazeteciler cemiyetinden yapılan açıklamada, "Başında bulunduğu medya grubunu, 10 yıl içerisinde ülkenin en ciddi gelişim gösteren, sürekli kendini yenileyen ve yeni yatırımlarla daha da işlevsellik kazanan kurumu haline getiren hemşerimiz, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serhat Albayrak ödüle layık görülmüştür" ifadelerine yer verildi. A Haber Muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım da "Şehidin vasiyeti" başlıklı haberiyle, "En iyi görüntülü haber" dalında başarı ödülü aldı.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Serhat Albayrak’a özel ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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