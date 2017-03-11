Saral, Aziz Yıldırım’a karşı dava açtı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Trabzonspor hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösteren, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral’dan şikayetçi olmuştu. Camianın yıpratılmaya çalışılmasına hiçbir zaman duyarsız kalmayacağını belirten Gökhan Saral, karşı dava açarak Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile birlikte katıldığı bir spor programında yaptığı açıklamalara, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Bu durum üzerine Aziz Yıldırım, Saral'a dava açmıştı. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Saral da Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'dan şikayetçi olarak karşı dava açtı. FETÖ/PDY tarafından şike kumpasıyla karşı karşıya kaldığını öne süren Yıldırım'ın, algı operasyonu yaptığını ve mağduru oynadığını savunan Saral, Trabzonsporlular'a da psikolojik baskı yapıldığını kaydetti.



Saral, Yıldırım'ın açıklamalarını hatırlattı

Yıldırım'ın açıklamalarını hatırlatan Saral, "Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım canlı yayında '2010-2011 kupası Fenerbahçe'nindir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün anasının ak sütü gibi, alın teriyle aldığı bir kupadır. Bunu herkes kabul edecek. Ben bu kupayı alacağım diye insanları kandırmayın. Hukuki şeyleri yapın ama siyasi anlamda bunları kullanmayın. Bundan kastım bütün Trabzon'daki siyasilere. Yerle gök bir araya gelse ancak bu kupa Trabzon'a gider. Başka hiçbir türlü gitmez. Herkes bilsin, ona göre hareket etsin. Bu kupa gitmez. Gitme şansı sıfır. 25 milyon kişinin bu kupa. 17-25 Aralık'ı inkar edenler ancak bu kupanın Trabzon'a gideceğini hayal ederler. Kanuni bir şey varsa gidin ama kamuoyunu meşgul etmeyin. İki grubun arasına bu kadar nifak sokulmaz' açıklamalarında bulundu. Yıldırım, şikenin yargıya taşındığı halde 'Bu kupa Trabzon'a gitmez' diyerek hem yargının hem de taraftarlarımızın üzerinde baskı oluşturmaya çalıştı. Hukuki sürecin hiçbir anlam taşımayacağını iddia etmek, hukuka saygı duymamaktır. Ben Trabzonspor'un onurlu ve haklı mücadelesini savunmaktan başka bir şey yapmadım. Hak ve hukuk tanımayanların, hak ve hukuk için atılan adımları anlamamasını da yadırgamadım" dedi.



"Trabzonspor'un haklarını savunuyorum"

Aziz Yıldırım'a tepki göstermek için paylaştığı tweetleri de hatırlatan Saral, "Şikeyi siz ne FETÖ ile, ne yüzsüzlüğünüz ile örtemeyeceksiniz. Azizim sizin yaranız bu yamalarla kapanmaz. Yer gök bir araya gelse o kupayı sizden almamıza mani olamayacak. Aziz Yıldırım, Trabzonspor'a söz etmek ne demek öğreneceksin. Türk futbolunun katilisin. Şike yap hapis yat 'FETÖ yaptı' de. FETÖ'nün savcı ve hakimleriyle kendi tesislerinde çift kale maç oynayanlar, bize FETÖ yaftası vuramaz' şeklinde paylaşımlarda bulundum. Trabzonspor'un hakkını savunmak için yaptığım canlı yayın çağrım karşılık bulmadı. Aziz Yıldırım'ın benden şikayetçi olmasına neden olan yaptığım paylaşımların nedeni kendi açıklamalarıdır. Camiamızın sesi olduğum için suçluluk hissetmiyorum. Eğer şike yapmadıysa, şikeci yaftasına da alınmaması gerekirdi" ifadelerini kullandı.



"Karşı dava açtım"

Aziz Yıldırım'a karşı dava açtığını da belirten Saral, "Camiama hakaret eden, camiamın hakkına göz diken, geçmişte hakkını yiyenlerle mücadele etmeye devam edeceğim. Aziz Yıldırım'a çağrımdır. Camiamla ilgili açıklamalarını TFF kuralları ve sportmenlik çerçevesinde yapmaya davet ediyorum. Trabzonspor camiasına yapmış olduğu hakaretten ötürü ben de kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Hak arama ve şike mücadelesi yargıda devam edecektir" ifadelerini kullandı.