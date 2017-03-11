 Projelerimiz hazır – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Projelerimiz hazır

    Projelerimiz hazır
    Genel sekreter Gençağa Meriç, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'yle ilgili projeleri olduğunu ifade etti. Meriç, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geçişimizle bu alan boş kalacak. Biz de burayı değerlendirip kalıcı gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız var" ifadesini kullandı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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