Projelerimiz hazır

Genel sekreter Gençağa Meriç, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'yle ilgili projeleri olduğunu ifade etti. Meriç, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geçişimizle bu alan boş kalacak. Biz de burayı değerlendirip kalıcı gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız var" ifadesini kullandı.