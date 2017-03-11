 Özel hazırlanıyor – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Özel hazırlanıyor

    Özel hazırlanıyor
    Ara dönemde alınan , eski takımı Akhisar'a özel hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı Akhisar karşılaşmasına özel hazırlandığı belirtiliyor. Kolombiyalı forvet de gol için söz verdi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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