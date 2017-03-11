 Onur'dan takım arkadaşlarına kahvaltı – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Onur'dan takım arkadaşlarına kahvaltı

    Onur'dan takım arkadaşlarına kahvaltı

    Trabzonspor kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, sabah kahvaltısında takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, günü izinli geçirdi. 13 Mart Pazartesi günü oynanacak olan zorlu maç öncesi takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, Mercan Korupark'ta takım arkadaşlarına sabah kahvaltısı verdi. Açık havada düzenlenen kahvaltıda futbolcuların keyifli vakit geçirdikleri öğrenildi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:55
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