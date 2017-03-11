Onur'dan takım arkadaşlarına kahvaltı
Trabzonspor kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, sabah kahvaltısında takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, günü izinli geçirdi. 13 Mart Pazartesi günü oynanacak olan zorlu maç öncesi takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, Mercan Korupark'ta takım arkadaşlarına sabah kahvaltısı verdi. Açık havada düzenlenen kahvaltıda futbolcuların keyifli vakit geçirdikleri öğrenildi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA finali hayal değil!
Toplam 1
Yorum
stark sizin gibi amatör-hobi olarak kulüp yöneten adamlarla bu ülkeden hiçbirşey olmaz
- Sıra Esteban’da
Toplam 2
Yorum
cuneyt yav baska kalecimi yok mantar bu adam sampiyinluga oynancak kadroda olmamali
- Fenercelona
Toplam 34
Yorum
fotomaç fenerbahçenin de PSG'si Alanya :)
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