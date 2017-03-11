 Kendini gösterecek – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Kendini gösterecek

    Kendini gösterecek
    'un 1.5 yıllığına Slovakya'nın Zilina takımına kiraladığı Ramil Sheidaev, yeni takımında forma şansı bulmaya başladı. 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu yeni takımında 3 maçta toplamda 150 dakika süre aldı, henüz gol atma başarısı gösteremedi. Teknik direktör Ersun Yanal, Ramil'in kendini geliştirmesi için kiralanmasını istemiş ve yollar ayrılmıştı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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