Kazan kazan formulü
Yönetim sezon başında koyduğu prim sistemi doğrultusunda oyuncuların prim alacaklarının yüzde 50’sini, kazanılan maç sonları yatırıyor. Ancak Avrupa hedefi tutarsa oyuncular sezon sonunda % 50’lik prim daha alacak.
Trabzonspor'da tüm çaba artık sezonu Avrupa kupalarına katılma noktasında sonlandırmak. Sezonun ikinci yarısında elde ettiği başarılı sonuçlarla Süper Lig'i Avrupa kupalarına katılabilecek bir noktada bitirme iddiasını elde eden Trabzonspor'da, bu hedef tutarsa oyuncuların cepleri de iyice dolacak. Sezon başında Trabzonspor yönetiminin prim sistemini değiştirmesinin ardından puan usulü olarak prim alan bordo-mavili oyuncular, bugüne kadar kazanılan maçlar sonrası hak ettikleri primin sadece yüzde 50'sini peşin olarak alıyordu.
Ancak takımın ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlaması durumunda yönetim sezon başındaki vaadini yerine getirecek ve oyuncuların kalan yüzde 50'lik prim alacaklarını hesaplara yatıracak. Takım bu hedefe ulaşamadan lig biterse oyuncuların yüzde 50'lik prim alacakları da yanacak. Yeni prim sisteminin takımın ikinci yarıdaki performansının artmasında da önemli rol oynadığı belirtilirken, Trabzonspor'da 3 puanlık kazanımlarda oyuncuların hak edişleri 10 ile 20 bin TL, 1 puanlık kazanımlarda ise 5 ile 10 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
Ancak takımın ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlaması durumunda yönetim sezon başındaki vaadini yerine getirecek ve oyuncuların kalan yüzde 50'lik prim alacaklarını hesaplara yatıracak. Takım bu hedefe ulaşamadan lig biterse oyuncuların yüzde 50'lik prim alacakları da yanacak. Yeni prim sisteminin takımın ikinci yarıdaki performansının artmasında da önemli rol oynadığı belirtilirken, Trabzonspor'da 3 puanlık kazanımlarda oyuncuların hak edişleri 10 ile 20 bin TL, 1 puanlık kazanımlarda ise 5 ile 10 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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