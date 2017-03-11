Geri sayıma geçildi
İstanbul Üni. Trabzonsporlular Kulübü'nün bu yıl 3.'sünü düzenleyeceği "Karadeniz'in Enleri" ödül töreninde 25 farklı kategoride ödül dağıtılacak. Konserler ve sahne şovlarının yer alacağı bu organizasyon 23 Mart'ta Şişli'de yapılacak.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Geri sayıma geçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.