 Geri sayıma geçildi – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Geri sayıma geçildi

    Geri sayıma geçildi
    İstanbul Üni. Trabzonsporlular Kulübü'nün bu yıl 3.'sünü düzenleyeceği "Karadeniz'in Enleri" ödül töreninde 25 farklı kategoride ödül dağıtılacak. Konserler ve sahne şovlarının yer alacağı bu organizasyon 23 Mart'ta Şişli'de yapılacak.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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