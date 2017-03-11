Fırtına ilk peşinde
Bordo-mavili takım, pazartesi günü karşılaşacağı Akhisar’ı ilk kez deplasmanda yenmek istiyor. Fırtına bugüne kadar yaptığı 4 maçtan 3’ünü kaybetti, birinde ise berabere kaldı.
Süper Lig'de pazartesi günü Akhisar'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, 2017'de oynadığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken, Akhisar'ı devirmesi halinde rakibi karşısında ilki gerçekleştirecek. Trabzonspor, bugüne dek Akhisar karşısında ligde oynadığı 4 deplasman maçından 3'ünde mağlup oldu, bir kez berabere kaldı. Fırtına'nın, Akhisar karşısında başarısız bir deplasman grafiği bulunurken, ligde ise son haftalarda dış sahada iyi performans gösterdi. Karadeniz ekibi, bu sezon son 4 deplasman maçında 3 galibiyet, bir beraberlik alarak 10 puan topladı. Ligde son deplasman mağlubiyeti 17 Aralık'ta Başakşehir'e karşı 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 83 gündür dış sahada kaybetmiyor. Fırtına, son 4 dış saha maçında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0 yenerken, Konyaspor ile 1-1 kaldı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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