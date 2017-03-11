Fırtına ilk peşinde

Bordo-mavili takım, pazartesi günü karşılaşacağı Akhisar’ı ilk kez deplasmanda yenmek istiyor. Fırtına bugüne kadar yaptığı 4 maçtan 3’ünü kaybetti, birinde ise berabere kaldı.

Süper Lig'de pazartesi günü Akhisar'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, 2017'de oynadığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken, Akhisar'ı devirmesi halinde rakibi karşısında ilki gerçekleştirecek. Trabzonspor, bugüne dek Akhisar karşısında ligde oynadığı 4 deplasman maçından 3'ünde mağlup oldu, bir kez berabere kaldı. Fırtına'nın, Akhisar karşısında başarısız bir deplasman grafiği bulunurken, ligde ise son haftalarda dış sahada iyi performans gösterdi. Karadeniz ekibi, bu sezon son 4 deplasman maçında 3 galibiyet, bir beraberlik alarak 10 puan topladı. Ligde son deplasman mağlubiyeti 17 Aralık'ta Başakşehir'e karşı 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, 83 gündür dış sahada kaybetmiyor. Fırtına, son 4 dış saha maçında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0 yenerken, Konyaspor ile 1-1 kaldı.