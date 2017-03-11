Büyük gün 31 Mart!
Trabzonspor’un TFF, UEFA ve Fenerbahçe aleyhine CAS’a açtığı davanın kararı bir kez daha ertelendi. Bundan önce iki kez daha bu yola başvuran CAS’ın son kararını 31 Mart tarihinde açıklaması bekleniyor. Bordo-mavililer, olumlu gelişmeler bekliyor.
Trabzonspor kulübü, 2010-11 sezonundaki şike süreciyle ilgili olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS), "Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerekli yaptırımları uygulamadığı, UEFA'nın sürece dahil olup ve yaptırımları takip etmediği ve Fenerbahçe'nin küme düşürülmesi gerektiğini" belirterek başvuruda bulunmuştu. 18 Kasım 2016'da İsviçre'de gerçekleştirilen duruşmanın ardından da kararın 3 ay içerisinde açıklanacağı belirtildi.
HAKLARIMIZ VERİLECEK
Ancak CAS daha önce iki kez ertelediği kararı en son 10 Mart 2017 tarihinde açıklayacağını duyurmuştu. Ancak CA S hakem heyeti, dün bordo-mavili kulübe gönderdiği yazıda kararı tekrar ertelediğini ve 31 Mart'ta sonucun açıklanacağını duyurdu. Trabzonspor Hukuk Kurulu avukatlarından Nusret Yılmaz da, kararın ertelendiğinin kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, "Kulübümüz ve camiamız lehine çok olumlu bir sonuç bekliyoruz. Buradan çıkacak sonuca göre ya haklarımız teslim edilecek ya da süreci FIFA'ya taşıyacağız. Bu mücadelemiz sonuna kadar sürecek" diye konuştu.
HAKLARIMIZ VERİLECEK
Ancak CAS daha önce iki kez ertelediği kararı en son 10 Mart 2017 tarihinde açıklayacağını duyurmuştu. Ancak CA S hakem heyeti, dün bordo-mavili kulübe gönderdiği yazıda kararı tekrar ertelediğini ve 31 Mart'ta sonucun açıklanacağını duyurdu. Trabzonspor Hukuk Kurulu avukatlarından Nusret Yılmaz da, kararın ertelendiğinin kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, "Kulübümüz ve camiamız lehine çok olumlu bir sonuç bekliyoruz. Buradan çıkacak sonuca göre ya haklarımız teslim edilecek ya da süreci FIFA'ya taşıyacağız. Bu mücadelemiz sonuna kadar sürecek" diye konuştu.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
Etiketler:
TFF, UEFA, Trabzonspor, Fenerbahçe, cas
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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