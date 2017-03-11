 Büyük gün 31 Mart! – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Büyük gün 31 Mart!

    Büyük gün 31 Mart!

    ’un , ve aleyhine ’a açtığı davanın kararı bir kez daha ertelendi. Bundan önce iki kez daha bu yola başvuran CAS’ın son kararını 31 Mart tarihinde açıklaması bekleniyor. Bordo-mavililer, olumlu gelişmeler bekliyor.

    kulübü, 2010-11 sezonundaki şike süreciyle ilgili olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (), "Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerekli yaptırımları uygulamadığı, 'nın sürece dahil olup ve yaptırımları takip etmediği ve Fenerbahçe'nin küme düşürülmesi gerektiğini" belirterek başvuruda bulunmuştu. 18 Kasım 2016'da İsviçre'de gerçekleştirilen duruşmanın ardından da kararın 3 ay içerisinde açıklanacağı belirtildi.

    HAKLARIMIZ VERİLECEK
    Ancak CAS daha önce iki kez ertelediği kararı en son 10 Mart 2017 tarihinde açıklayacağını duyurmuştu. Ancak CA S hakem heyeti, dün bordo-mavili kulübe gönderdiği yazıda kararı tekrar ertelediğini ve 31 Mart'ta sonucun açıklanacağını duyurdu. Trabzonspor Hukuk Kurulu avukatlarından Nusret Yılmaz da, kararın ertelendiğinin kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, "Kulübümüz ve camiamız lehine çok olumlu bir sonuç bekliyoruz. Buradan çıkacak sonuca göre ya haklarımız teslim edilecek ya da süreci FIFA'ya taşıyacağız. Bu mücadelemiz sonuna kadar sürecek" diye konuştu.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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